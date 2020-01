Calciomercato Milan – Paquetà: da scartare le ipotesi PSG e Flamengo

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta, Lucas Paquetà rimane in uscita dal Milan ma sono da scartare le ipotesi PSG e prestito in Brasile, come ad esempio un possibile ritorno al Flamengo. Tuttavia, la rosea scrive che questi sono gli ultimi giorni di mercato e la speranza per i rossoneri è che si possano aprire altre strade. Il numero 39 brasiliano si è autoescluso dai convocati per la trasferta di Brescia e presumibilmente sarà fuori anche oggi in vista della gara di domani sera contro il Torino. Pioli non parlerà in conferenza stampa: i dettagli>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android