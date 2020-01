Coppa Italia, Milan-Torino: Pioli non parlerà in conferenza stampa

VERSO MILAN-TORINO – Come ogni vigilia di Coppa Italia, il tecnico del Milan Stefano Pioli non parlerà in conferenza stampa ma solamente in esclusiva a Milan TV. I rossoneri si presenteranno alla gara con una striscia positiva di 4 vittorie consecutive tra campionato e coppa e 5 risultati utili consecutivi. I granata, al contrario, saranno reduci dall’incredibile debacle interna di ieri sera contro l’Atalanta (0-7 ndr). In vista della gara di martedì ha parlato il presidente del Toro Urbano Cairo>>>

