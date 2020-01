Cairo su Milan-Torino: “E’ una partita importante, dobbiamo prepararla bene”

ULTIME NEWS MILAN – Una sconfitta pesantissima quella subita dal Torino per mano dell’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini ha rifilato 7 gol ai granata, da oggi in ritiro per preparare la sfida di Coppa Italia contro il Milan. Lo stesso presidente Urbano Cairo ha parlato di questa sfida definendola importante: “Martedì ci sarà una partita importante (Milan-Torino n.d.r.), dobbiamo prepararla bene”. Intanto il Milan ha deciso il sostituto in caso di partenza di Jesus Suso: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

