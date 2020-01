Calciomercato Milan – Januzaj è il primo nome in caso di partenza di Suso

CALCIOMERCATO MILAN – Non è un mistero che il Siviglia stia cercando di acquistare Jesus Suso dal Milan. Lo spagnolo è ormai in rotta con l’ambiente e ha perso la titolarità da quattro partite. Lavori in corso dunque tra i rossoneri e il club andaluso. Qualora il trasferimento dovesse andare a buon fine, come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, l’obiettivo numero uno per sostituire l’esterno d’attacco sarebbe Adnan Januzaj. Intanto il Milan avrà a che fare con Mino Raiola nei prossimi mesi per molti dei suoi assistiti, continua a leggere >>>

