Calciomercato Milan – Per Piatek il Tottenham offre Wanyama, Foyth o Lamela

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il Tottenham non sarebbe intenzionata a pagare i 28-30 milioni chiesti dal Milan per Piatek. Bensì, sarebbe disposta a intavolare uno scambio, mettendo sul piatto i cartellini di Victor Wanyama, centrocampista centrale, Juan Foyth, difensore argentino e Erik Lamela, in passato alla Roma. Difficilmente i rossoneri accetteranno questo tipo di proposta. Ecco, invece, le ultime su Suso-Siviglia>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android