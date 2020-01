PM – Calciomercato Milan, Crnjar in sede: incontro per de Paul?

CALCIOMERCATO MILAN – Questo pomeriggio, a ‘Casa Milan‘, si è visto l’agente sportivo Edoardo Crnjar, per un incontro di mercato con la dirigenza rossonera.

Non è ancora ben chiaro il motivo della visita in sede di Crnjar, ma possiamo ipotizzare che si sia parlato di Rodrigo de Paul, classe 1994, fantasista argentino dell’Udinese assistito da Agustín Jiménez, del quale, però, Crnjar è intermediario.

De Paul, che il Milan segue e monitora da tanto tempo, potrebbe rappresentare, infatti, la soluzione ideale per sostituire uno tra Jesús Suso e Lucas Paquetá, entrambi sulla lista dei partenti, per via della sua duttilità: può giocare esterno, trequartista e persino mezzala.

Il calciatore argentino, sotto contratto con l’Udinese fino al 30 giugno 2024 ed autore, fin qui in stagione, di 4 gol e 2 assist in 19 gare, è valutato dalla società friulana non meno di 30 milioni di euro. Per il centrocampo, intanto, il Milan ha messo nel mirino un potenziale, giovane top player di caratura internazionale: per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android