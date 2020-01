Calciomercato Milan – Suso, quasi 10 milioni di differenza con il Siviglia

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, non sembra poi essere così certo il trasferimento di Jesús Suso, esterno offensivo spagnolo classe 1993, dal Milan al Siviglia.

I club, infatti, hanno trovato (più o meno) un accordo sulla formula dell’operazione, ovvero quella di un prestito di 18 mesi, fino al 30 giugno 2021, con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni (ancora da capire quali, nello specifico).

Il problema è che la valutazione fatta da Milan e Siviglia per il cartellino di Suso è ancora molto diversa: il Siviglia, infatti, offrirebbe 20 milioni di euro per il riscatto del giocatore tra 18 mesi, mentre il Milan valuta il suo calciatore tra i 28 ed i 30 milioni di euro.

Dialoghi in corso, si cercherà di capire nelle prossime ore cosa succederà. Intanto, sul fronte mercato, emergono novità per quanto concerne la situazione di Lucas Paquetá: per le ultime, continua a leggere >>>

