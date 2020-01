Calciomercato Milan – Centrocampo, potrebbe arrivare Florentino

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Florentino Luís, classe 1999, poderoso centrocampista centrale portoghese del Benfica, potrebbe giungere in maglia rossonera negli ultimi giorni del calciomercato di gennaio.

Florentino arriverebbe al Milan con la formula del prestito per 18 mesi, nell’attesa di quantificare l’ammontare del diritto di riscatto del cartellino del calciatore, assistito dall’agente Bruno Carvalho e sotto contratto con il Benfica fino al 30 giugno 2024.

In questa stagione, finora, Florentino ha totalizzato 13 presenze con la maglie delle ‘Aquile‘ tra campionato (7), Champions League (2) e coppe nazionali (4), per 999′ complessivi sul terreno di gioco. Per l’attacco, invece, resta aperta una pista nel campionato italiano: per le ultime, continua a leggere >>>

