Calciomercato Milan – L’Atalanta sogna il ritorno di Bonaventura

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo il ritorno di Mattia Caldara, riacquistato a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto nel giugno 2021, l’Atalanta sogna un altro grande colpo ad effetto in casa rossonera.

E, anche in questo caso, si tratterebbe di un gradito ricongiungimento di un calciatore con la ‘Dea‘. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere di Bergamo‘ oggi in edicola, infatti, l’Atalanta vorrebbe riportare a casa Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, che dal prossimo 1° luglio lascerà il Milan dopo sei stagioni a parametro zero.

Bonaventura, che il Milan aveva acquistato proprio dall’Atalanta il 1° settembre 2014, non rinnoverà il contratto con il club di Via Aldo Rossi e, pertanto, cambierà aria fine stagione: lo cercano in tanti, principalmente Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina e Torino ma il calciatore, dinanzi l’ipotesi Atalanta, darebbe la propria preferenza ai nerazzurri.

L’attuale numero 5 del Milan, infatti, era stato lanciato proprio dalla squadra orobica nel grande calcio. In quattro stagioni piene, più qualche scampolo di altre due, tra Serie B e Serie A, Bonaventura ha totalizzato già 135 presenze e 24 gol per i nerazzurri di Bergamo. QUI INVECE LE ULTIME NEWS SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>