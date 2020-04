Calciomercato Milan – Bonaventura, l’Atalanta pensa al suo ritorno

CALCIOMERCATO MILAN – Ormai ci sono pochissimi dubbi sull’addio di Giacomo Bonaventura a fine stagione. Il suo contratto con il Milan è in scadenza a fine stagione e non verrà rinnovato da Ivan Gazidis, intenzionato a procedere sulla linea giovani per i club rossonero. Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere di Bergamo’, l’Atalanta starebbe pensando ad un romantico ritorno del centrocampista. Il classe 1989 potrebbe rappresentare un prezioso ‘jolly’ d’esperienza per l’idea di calcio di Gian Piero Gasperini. Intanto il futuro di Ante Rebic sembra mettere d’accordo tutti: LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓