Calciomercato Milan – Rebic mette d’accordo tutta la dirigenza

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo un inizio di stagione molto complicato, Ante Rebic si è preso e ha conquistato il Milan. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Gazidis, Maldini e Massara sono concordi sul fatto che il croato rappresenta un’opportunità di mercato da sfruttare.

L’attaccante guadagna attualmente 3 milioni di euro, ma non dovrebbero esserci grandi problemi per raggiungere un accordo per un eventuale prolungamento. Successivamente si potrà trattare con l’Eintracht Francoforte il trasferimento definitivo al Milan. Per i tedeschi il valore di Rebic era di circa 40 milioni, ma l’emergenza coronavirus potrebbe aver abbassato le cifre. Di sicuro l’ex Fiorentina ha un contratto in scadenza nel 2022, e dunque il potere contrattuale dell’Eintracht si riduce ogni giorno di più. Starà al Milan approfittarne. Intanto Rangnick si avvicina, continua a leggere >>>