Calciomercato Milan – Kjaer rossonero: cifre e dettagli dell’operazione

CALCIOMERCATO MILAN – Questa mattina il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Simon Kjaer, classe 1989, difensore centrale danese prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia fino al 30 giugno 2020.

Kjaer, nella prima parte di questa stagione, ha indossato la maglia dell’Atalanta, totalizzando 6 presenze, 5 in Serie A ed una in Champions League.

Ma quanto costerà, al Milan, rilevare Kjaer, elemento di esperienza prescelto per rinforzare la retroguardia rossonera? Il prestito di sei mesi sarà gratuito, mentre, per quanto concerne l’ingaggio, secondo ‘calciomercato.com‘ Kjaer percepirà 500mila euro fino a fine stagione.

Per l’eventuale riscatto, quindi, dal club andaluso, con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2021, il Diavolo potrà versare una cifra contenuta, compresa tra i 2 ed i 3 milioni di euro. Intanto, sul fronte uscite, si parla dell’interesse del Barcellona per uno degli attaccanti rossoneri: per le ultime, continua a leggere >>>

