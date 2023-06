Calciomercato Milan – Slitta la firma di Kamada? Ecco perché

Un calciomercato che potrebbe essere molto intenso: il Milan , potrebbe cambiare faccia, con cessioni e nuovi arrivi. Un nome che sembrerebbe vicinissimo ai rossoneri, è quello di Kamada . Il trequartista giapponese, potrebbe essere il primo rinforzo a parametro zero e potrebbe prendere il posto di un Brahim Diaz, al momento in bilico . L'arrivo dei giocatore dell'Eintracht Francoforte, potrebbe slittare di qualche settimana. Ecco perché.

Calciomercato Milan, slitta l'arrivo di Kamada?

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sarebbe un problema burocratico legato agli agenti del giapponese dietro il piccolo rallentamento rispetto all’iniziale piano di marcia per Kamada al Milan. L'affare, si legge, non sarebbe comunque a rischio. Considerando anche le vacanze di Kamada, la chiusura dell'affare, potrebbe slittare di qualche settimana. Kamada avrebbe un accordo per un contratto di 4 anni a 3 milioni di euro netti a stagione. Il giocatore, potrebbe essere un colpo a parametro zero del calciomercato del Milan.LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, doppio colpo in prospettiva dalla Danimarca?