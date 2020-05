Calciomercato Milan – Ibrahimovic è tornato: presto incontra Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, ieri pomeriggio Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese del Milan, è tornato a Milano dopo i due mesi trascorsi in Svezia, con la famiglia, dove si è allenato con l’Hammarby visto lo stop al calcio giocato nel nostro Paese per la pandemia da coronavirus.

Adesso Ibrahimovic, come da norme governative, dovrà osservare 14 giorni di quarantena obbligatoria e lo farà a Milanello, nel centro sportivo rossonero. In questo periodo, però, Ibrahimovic sarà atteso da un’altra partita, molto importante, che riguarda il suo futuro professionale.

Il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi, infatti, è in scadenza ed Ibrahimovic vuole capire se potrà avere ancora un ruolo centrale nel Milan che verrà, e soprattutto, quali saranno progetti ed ambizioni dei rossoneri, combattuti se confermare Stefano Pioli in panchina o se affondare il colpo per il tedesco Ralf Rangnick.

Ibrahimovic avrà tutto più chiaro dopo l’incontro con Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero. Sullo sfondo, l’ipotesi di un ritorno in patria, per giocare proprio con l’Hammarby, società di cui detiene delle quote, o quella di un ritiro dal calcio giocato. QUESTE LE ULTIME SUL FUTURO DI PAOLO MALDINI >>>