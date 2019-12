Calciomercato Milan – È bagarre per Haaland: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Erling Haaland è sulla bocca di tutti e non potrebbe essere diversamente. Il ragazzo di 19 anni, stella nascente del Salisburgo, ha messo a segno 28 gol in stagione oltre ad avere delle qualità da predestinato. Ovviamente, quando si tratta di campioni o potenziali campioni, c’è anche Mino Raiola. La clausola valida per gennaio, privata e mai pubblicizzata, è di circa 30 milioni. Ecco le ultime news da ‘alfredopedulla.com‘.

Dopo i tentativi iniziali di Napoli e Juve, è arrivato anche il Milan con un’offerta che comprende il pagamento del cartellino e un ingaggio da 5,5 milioni a stagione. Negli ultimi giorni si è fatto avanti il Borussia Dortmund oltre che il Lipsia.

Dall’Inghilterra, Il Manchester United e il Chelsea stanno facendo un ragionamento diverso: niente clausola di 30 milioni e sul piatto a giugno 70/80 milioni. Per il club austriaco sarebbe una manna, oltre clausola, e quindi con un introito nettamente superiore.

Lo United ragiona con la forza dei soldi, quindi vuole chiudere ora senza limiti. L’inserimento del Milan sintetizza la volontà di sfruttare ora la grande occasione, proponendo cifre importanti per quanto riguarda l’ingaggio e inserendo il giocatore al centro del progetto.

Insomma, è piena bagarre per la corsa ad Haaland. Ora la palla passa al Salisburgo, e soprattutto all’attaccante norvegese. Maldini ci prova per Haaland, lo porterà a milano ? Continua a leggere >>>

