Calciomercato Milan – Dumfries rossonero? Si spera in Raiola

CALCIOMERCATO MILAN – Come noto il Milan sta seguendo, con molto interesse, Denzel Dumfries, classe 1996, terzino destro olandese di proprietà del PSV Eindhoven, il cui contratto con il club della Eredivisie scadrà il 30 giugno 2023, valutato circa 12 milioni di euro.

Nell’operazione Dumfries, tra Milan e PSV Eindhoven, può, però, rientrare, con l’obiettivo di abbassare l’esborso del contante da parte della società di Via Aldo Rossi, anche il cartellino del terzino sinistro svizzero Ricardo Rodríguez, classe 1992, attualmente in prestito in Olanda.

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, l’affare Dumfries potrebbe risultare persino agevolato per il Diavolo giacché, nelle ultime ore, il terzino olandese, 8 gol e 4 assist in 40 gare totali nella stagione 2019-2020, ha cambiato agente e si è affidato alla scuderia di Mino Raiola.

Probabilmente anche per acquistare qualche credito importante con il Milan in vista dei rinnovi di alcuni suoi assistiti in rossonero, Raiola potrebbe ‘spedire’ Dumfries al Milan. A QUESTO PROPOSITO, QUI LE ULTIME SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>