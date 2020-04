Calciomercato Milan – Possibile scambio Dumfries-Rodriguez: le novità

CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante il calcio sia completamente fermo in questo periodo per l’emergenza coronavirus, il Milan continua ad aggiornarsi sul mercato per cercare di cogliere eventuali opportunità in vista della prossima stagione. A tal proposito c’è da segnalare un’indiscrezione dalla Svizzera riporta da RTS Sport su Ricardo Rodriguez.

Il terzino, arrivato a gennaio dal Milan con un prestito fino al prossimo giugno, ha fatto molto bene al Psv, e dunque gli olandesi vogliono cercare di trattenere il calciatore anche nella prossima stagione. Per questo motivo si potrebbe includere nell’accordo Dumfries, terzino destro seguito dagli scout rossoneri che ha una valutazione di circa 15 milioni di euro, o comunque di stabilire almeno una corsia preferenziale.

La valutazione di Dumfries e Ricardo Rodriguez è comunque diversa, quindi i rossoneri a quel punto dovrebbero inserire un conguaglio economico per concludere l’operazione positivamente. Vedremo cosa deciderà di fare Ivan Gazidis, anche perchè prima bisognerà stabilire il futuro di Andrea Conti e Davide Calabria, che in questa stagione non hanno certamente incantato. La sensazione è che qualcosa tra Milan e Psv possa andare in porto, anche perchè Rodriguez difficilmente resterà al Milan a fare la riserva di Theo Hernandez, inamovibile sulla fascia sinistra a suon di gol e prestazioni. Intanto spunta il nome del sostituto di Donnarumma, continua a leggere >>>

