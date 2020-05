Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (15/05/2020)

NEWS MILAN – Ecco le prime pagine di oggi, venerdì 15 maggio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la Serie A con diversi club che non sono d’accordo con il protocollo di sicurezza emanato dal Governo. I calciatori rifiutano la clausura e i medici delle squadre chiedono lo “scudo penale”. In casa Milan, invece, si parla sempre di Ralf Rangnick: deciso il suo ruolo in rossonero che sarà il Dt al posto di Paolo Maldini.

