DS Flamengo: “Seguiamo Paqueta, ma nessun contatto per il ritorno”

CALCIOMERCATO MILAN – Bruno Spindel, direttore sportivo del Flamengo, ha parlato, in esclusiva per i microfoni di ‘calciomercato.com‘, di Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano ex stella del ‘Mengão‘ che, oggi, trova tantissime difficoltà ad imporsi da titolare nel Milan di Stefano Pioli.

Si è parlato, infatti, di un possibile ritorno di Paqueta in Brasile già nello scorso mese di gennaio e non è detto che ciò non possa avvenire la prossima estate. Dipenderà molto da come andrà a finire la stagione del Milan e, soprattutto, dalle scelte che farà, eventualmente, il nuovo tecnico rossonero (Ralf Rangnick?) nel 2020-2021.

Queste, intanto, le dichiarazioni di Spindel: “Ritorno al Flamengo? No, non abbiamo contattato ufficialmente né il Milan né il giocatore. Sicuramente è un atleta che seguiamo con affetto, perché è nato calcisticamente qui, e con attenzione, perché è un giocatore della Nazionale, giovane e di altissimo livello. Depresso? No, sono sicuro che non era affatto così. A nessuno piace stare in panchina, o entrare in campo e non riuscire a dare il 100%, ma sono fasi, e chi è dentro al calcio sa che passano…”.

