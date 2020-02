Calciomercato Milan – Paqueta aspettava proposte a gennaio, ma …

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, nel corso dell’ultima sessione invernale di calciomercato il centrocampista brasiliano Lucas Paqueta aspettava un’offerta per l’acquisto del suo cartellino a titolo definitivo.

Paqueta, però, non si è mosso dal Milan poiché, in Via Aldo Rossi, sono arrivate soltanto proposte per l’acquisto dell’ex Flamengo con la formula del prestito. Il trasferimento a titolo temporaneo non è stato contemplato dal Diavolo che, dalle cessioni, voleva monetizzare il più possibile.

Il problema, ha evidenziato la ‘rosea‘, è che nessuno si sarebbe spinto a mettere sul piatto, per Paqueta, più o meno la cifra spesa dai rossoneri per acquistarlo nel gennaio 2019. Oltre Paqueta, intanto, c’è un altro calciatore che il Milan, in questi mesi, dovrà assolutamente recuperare: continua a leggere >>>

