Calciomercato Milan – Draxler interessa anche al Siviglia: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN -Il Milan è uno dei club più attivi sul mercato dato lo stato attuale della sua classifica. I rossoneri, infatti, non si fermeranno al solo acquisto di Zlatan Ibrahimovic, ma stanno lavorando anche su altri fronti. Si lavora su Jean-Clair Todibo del Barcellona per la difesa, ma occhio anche a Julian Draxler, trequartista in forza al Psg. Nei giorni scorsi il tedesco è stato accostato al Milan ma, secondo quanto riporta ‘Estadio Deportivo’, il Diavolo non è l’unica squadra interessata. Occhio al Siviglia, che nelle ultime ore si è fatto avanti per il giocatore. Intanto ecco la situazione di Krzysztof Piatek per il mercato di gennaio, continua a leggere >>>

