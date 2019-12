Calciomercato Milan – Piatek, ad oggi non è arrivata nessuna offerta

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Krzysztof Piatek, dopo un avvio di stagione deludente, è finito ovviamente al centro delle voci di mercato, soprattutto dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan è disposto ad ascoltare tutte le proposte per il polacco, ma al momento non è arrivato niente di concreto dalle parti di via Aldo Rossi: possibile che Piatek resti in maglia rossonera almeno fino al termine della stagione. Intanto ci sono delle novità sull’acquisto di Todibo, continua a leggere >>>

