Calciomercato Milan – Donnarumma: rinnovo o Juventus?

CALCIOMERCATO MILAN – La Juventus resta in agguato per Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan è legato ai rossoneri da un contratto fino al 30 giugno 2021: il tempo non è molto, poco più di un anno, e la dirigenza rossonera non vuole perderlo a parametro zero. Il prolungamento del contratto però, rimane in dubbio dopo il primo no di Mino Raiola all’offerta del Diavolo.

Il Milan, nelle prossime settimane, è chiamato a uno sforzo economico importante per trattenere l’estremo difensore: si parla almeno 7 milioni di euro netti l’anno. In caso di mancato accordo, o di un mancato via libera da parte di Elliott, i bianconeri sarebbero pronti a scendere in campo a prescindere dal rinnovo di Wojciech Szczesny.

A tessere le fila sempre l’agente Raiola, che ha appena riportato Zlatan Ibrahimovic a Milanello e che con i rossoneri sta trattando il rinnovo di Giacomo Bonaventura, che dopo l’infortunio è tornato ad essere un punto fermo della squadra. Donnarumma si trova bene in rossonero e vorrebbe rimanere, ma vuole l’assicurazione di un rilancio della squadra e la certezza di giocare in Europa.

Il potentissimo Raiola ha rapporti sempre più intrecciati anche con i bianconeri: dopo il successo dell’affare Matthijs de Ligt in estate, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sta parlando con lui per un possibile ritorno di Paul Pogba, gioiello della scuderia del procuratore italo-olandese. Ed i suoi occhi intanto restano vigili sul portierone della Nazionale. Intanto il Milan continua a lavorare sulla pista che porta a Jean-Clair Todibo: per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android