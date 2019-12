Calciomercato Milan – Raiola all’attacco: in ballo il rinnovo di Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN – Ieri pomeriggio, ufficialmente, Zlatan Ibrahimovic ha fatto ritorno al Milan, trovando un accordo con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2020 con opzione per la stagione successiva. Il felice esito di questa trattativa, ha sottolineato ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina potrà favorire il discorso tra il Milan, l’agente dello svedese, Mino Raiola, ed altri due assistiti della sua scuderia, ovvero Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, entrambi alla ricerca del rinnovo di contratto con il Diavolo.

Sistemata la questione Ibrahimovic, ora Raiola tornerà all’attacco, a ‘Casa Milan‘, per avanzare al direttore tecnico Paolo Maldini ed al Chief Football Officer, Zvonimir Boban, le richieste per i contratti del portiere e del centrocampista rossonero. ‘Tuttosport‘ ha rivelato come, nonostante il rapporto tra Raiola ed il Milan sia tornato cordiale e proficuo, qualche tempo fa c’era un po’ di freddezza perché, a detta dell’agente di origine campana, Ignazio Abate avrebbe meritato un trattamento diverso. All’ex laterale rossonero il club non offrì neanche un prolungamento di contratto ad ingaggio ridotto.

Con il tempo, però, la questione si è appianata, i dialoghi tra Milan e Raiola sono tornati positivi ed all’insegna della collaborazione. Quel che è certo, però, è che il procuratore non farà sconti al management rossonero per i rinnovi contrattuali di Donnarumma e Bonaventura. La priorità è il numero 99, in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, che il Milan non vuole perdere a parametro zero tra poco più di un anno. Motivo per cui allungare il contratto di un paio di stagioni spalmandone l’ingaggio da 6 milioni di euro è un’idea che è già stata accantonata.

Il Milan ora sa che, per convincere Raiola a non ‘spostare altrove’ Donnarumma, giocatore che vale di più in rosa, dovrà proporre un nuovo contratto, con scadenza 30 giugno 2025, ad almeno 7 milioni di euro netti l’anno. Grosso sforzo per la proprietà, ma l’avallo dovrebbe arrivare per scongiurare il rischio di perderlo a zero o ‘sotto costo’. Donnarumma, dal canto suo, al Milan si trova bene e non ha mai mostrato voglia di andare via. Ovviamente, spera che i rossoneri si rialzino e tornino a giocare, da protagonisti, in Europa. Questa potrebbe essere un’altra condizione che Raiola potrebbe porre in fase di rinnovo.

Quindi, ci sarà la questione Bonaventura: in scadenza di contratto il 30 giugno 2020, è tornato a giocare titolare, a segnare, e quasi ai livelli raggiunti prima dell’infortunio. Per ‘Tuttosport‘, ci sono segnali positivi sul rinnovo del suo contratto con il Diavolo, anche perché il numero 5, nonostante passino le stagioni, è sempre uno dei punti fermi del Milan. Meno urgenti i rinnovi di Alessio Romagnoli e Jesús Suso, entrambi passati da poco nella scuderia di Raiola, entrambi in scadenza il 30 giugno 2022. Intanto Matteo Salvini, leader della Lega e tifoso rossonero, ha detto la sua sul ritorno di Ibrahimovic: continua a leggere >>>

