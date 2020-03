Calciomercato Milan – Donnarumma, rinnovo difficile: tutte le pretendenti

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘ i prossimi mesi saranno decisivi per il futuro di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere del Milan che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2021.

Senza il rinnovo dell’attuale accordo, appare inevitabile la cessione la prossima estate poiché il Milan non vuole rischiare di perdere Donnarumma a parametro zero tra poco più di un anno.

La trattativa, però, per l’eventuale rinnovo tra il Milan e Mino Raiola, agente del portiere, si preannuncia in salita perché Donnarumma percepisce 6 milioni di euro netti l’anno, per rinnovare vorrebbe prendere di più e, al contrario, il fondo Elliott Management Corporation vuole abbattere il monte ingaggi del club.

Donnarumma, ha concluso ‘Sport Mediaset’, ha diversi estimatori in giro per l’Europa: c’è sempre il PSG, alcuni club inglesi, il Real Madrid e sullo sfondo resta sempre anche la Juventus. INTANTO GIGIO SI È RACCONTATO AI TIFOSI SUI SOCIAL: VAI ALLA NOTIZIA >>>

