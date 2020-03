Calciomercato Milan – Diavolo su Götze: i suoi numeri in stagione

CALCIOMERCATO MILAN – In queste ultime ore, dalla Germania, parlano di un interesse del Milan per Mario Götze, classe 1992, attaccante tedesco del Borussia Dortmund che, in carriera, ha indossato anche la maglia del Bayern Monaco (2013-2016).

Götze, eroe della finale dei Mondiali 2014 in Brasile con il gol decisivo nei tempi supplementari di Germania-Argentina 1-0, lascerà il Borussia Dortmund, club in cui era calcisticamente nato e cresciuto e che lo ha riaccolto dopo l’esperienza in Baviera, a parametro zero dal prossimo 1° luglio.

Affarone dunque, per le squadre italiane, Milan compreso, di poter annoverare, tra le propria fila, un Campione del Mondo ‘low cost‘, con esperienza ed un’età non ancora avanzata (compirà 28 anni il prossimo 3 giugno). Soggetto, però, a numerosi infortuni e problemi fisici nel corso della sua carriera, Götze non ha giocato poi così tante partite in stagione con la squadra di Lucien Favre.

Fino allo stop della Bundesliga a causa della pandemia da coronavirus, infatti, Götze ha disputato 19 gare totali con il BVB, suddivise tra campionato (13), Champions League (4), e Coppa di Germania (2), spesso, però, impiegato soltanto per scampoli di match. In totale, infatti, Götze ha giocato appena 596 minuti, per la media di 31 minuti di gioco per incontro.

In questo arco temporale, comunque, SuperMario Götze ha fatto valere la sua enorme classe, andando in gol 3 volte in Bundesliga, contro Werder Brema, Wolfsburg e TSG Hoffenheim e fornendo un assist in Champions League contro l’Inter. Tanti giocatori del Milan intanto si schierano al fianco di Stefano Pioli: ECCO CHI SONO >>>

