Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Götze snobberà la Serie A”

CALCIOMERCATO MILAN – Come vi avevamo già raccontato qualche giorno fa, Mario Götze, classe 1992, attaccante tedesco che lascerà il Borussia Dortmund a parametro zero al termine dell’attuale stagione, ha cambiato il suo team di consulenti con l’obiettivo di trovare, sul mercato, la miglior sistemazione possibile in un periodo di flessione della sua carriera.

Ora l’agente di Götze è Reza Fazeli, l’artefice del trasferimento, durante lo scorso calciomercato invernale, del centrocampista tedesco di origine turche, Emre Can, dalla Juventus proprio al Borussia Dortmund. Secondo quanto riferito dall’autorevole quotidiano sportivo ‘BILD‘, la pista Serie A, per Götze, sembra essere però stata scartata.

Questo perché Milan, Roma e, più recentemente, la Lazio, ovvero i club che si sono interessati al cartellino di Götze, offrono un ingaggio al ribasso; al contrario, diversi club in Europa garantirebbero all’eroe della finale dei Mondiali 2014 in Brasile, quella tra Germania ed Argentina, uno stipendio da top player. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI IMPORTANTI DI JESÚS SUSO SUL MILAN >>>