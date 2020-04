Calciomercato Milan – Götze, svolta importante per il futuro | News

CALCIOMERCATO MILAN – Come ormai noto da qualche tempo, Milan e Roma stanno osservando, per la prossima sessione estiva di calciomercato, l’attaccante Mario Götze, classe 1992, attaccante tedesco di proprietà del Borussia Dortmund, ex Bayern Monaco e Campione del Mondo con la Germania di Joachim Löw ai Mondiali 2014 in Brasile.

Götze, infatti, lascerà il BVB a costo zero dal prossimo 1° luglio poiché ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club della Ruhr-Vestfalia e di guardarsi intorno alla ricerca di una nuova sistemazione. A quanto pare, però, lo farà con un nuovo agente: attraverso i propri canali social, infatti, Götze ha comunicato di essersi affidato all’International Soccer Management di Reza Fareli.

L’agenzia è stata protagonista, a gennaio, del trasferimento del centrocampista tedesco di origine turche, Emre Can, dalla Juventus proprio al Borussia Dortmund. Importante sottolineare come l’agenzia, oltretutto, curi gli interessi di Peter Bosz, ex allenatore dell’Ajax, oggi al Bayer Leverkusen, che è uno dei club interessati a mettere sotto contratto Götze per la stagione 2020-2021.

Segnale negativo, dunque, per Milan e Roma? Ai posteri l'ardua sentenza …