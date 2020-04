Calciomercato Lazio – Tare, avanti tutta per Götze: la situazione | News

CALCIOMERCATO LAZIO – Nove anni dopo l’arrivo nella Capitale di Miroslav Klose, attaccante che ha fatto la storia recente del club biancoceleste con 63 gol in 171 partite, la Lazio di Claudio Lotito tenta un nuovo colpo da Oscar nel campionato tedesco.

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, sta infatti provando a mettere le mani su Mario Götze, classe 1992, attaccante tedesco che lascerà il Borussia Dortmund dal prossimo 1° luglio a parametro zero poiché non prolungherà il suo contratto con la società giallonera.

Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Su Götze, che piace anche a Milan e Roma, dunque, la Lazio sembra fare sul serio anche se, va detto, l’elevato ingaggio percepito dal giocatore, Campione del Mondo con la Germania nel 2014, grazie al suo gol in finale contro l’Argentina, frena un po’ le ambizioni delle ‘Aquile‘.

A Dortmund, infatti, Götze prende 5,5 milioni di euro netti a stagione ed è facile ipotizzare che, per una firma su un contratto di 3-4 anni con un nuovo club, la sua richiesta non scenda sotto i 4 milioni di euro netti l’anno. Cifra che sfora il tetto salariale del club capitolino. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO >>>