Calciomercato Milan – Dalla Francia: concreto interesse PSG per Bennacer

CALCIOMERCATO MILAN – Giunto al Milan la scorsa estate, acquistato a titolo definitivo dall’Empoli per 16 milioni di euro e gratificato da un contratto fino al 30 giugno 2024, il centrocampista franco-algerino Ismaël Bennacer, dopo un inizio di stagione in chiaroscuro, si è preso il Diavolo sulle spalle nel corso dei mesi.

Prima dello stop al calcio giocato per l’emergenza coronavirus, Bennacer aveva totalizzato 20 presenze su 26 in Serie A e disputato anche 3 gare in Coppa Italia, per un totale di 1.920 minuti in maglia rossonera. Le sue belle prestazioni hanno attirato l’interesse di tante squadre in Europa, in particolare del PSG.

I parigini, il cui direttore sportivo è l’ex rossonero Leonardo, sono alla ricerca di un centrocampista con le caratteristiche di Bennacer e, secondo quanto riferito da ‘Le 10 Sport‘, avrebbero ristretto la lista dei potenziali acquisti al numero 4 rossonero, Lorenzo Pellegrini della Roma e Sandro Tonali del Brescia.

Il PSG avrebbe pronta un'offerta di 30 milioni di euro per convincere il Diavolo a sacrificare Bennacer. Le intenzioni del club rossonero sul suo centrocampista, però, sono ben chiare: è un punto di partenza della squadra per il presente e per il futuro, elemento perfetto, per caratteristiche tecniche e parametri economici, per il nuovo Milan del fondo Elliott Management Corporation.