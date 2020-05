Gabbia: “Avrei voluto giocare con Maldini. Devo molto a Pioli”

MILAN NEWS – Matteo Gabbia, classe 1999, difensore che ha esordito in questa stagione in Serie A con il Milan, ha risposto alle domande dei tifosi del Diavolo su ‘Instagram‘. Ecco le dichiarazioni di Gabbia:

Su un grande difensore del Milan con cui avrebbe voluto giocare: “Non è facile sceglierne solo uno visto che qui sono passati tanti campioni, ma se devo sceglierne uno dico Paolo Maldini”.

Su chi sceglierebbe tra Franco Baresi, Alessandro Nesta e lo stesso Maldini: “Difficili fare un solo nome, prenderei il meglio da ognuno di loro”.

Sui compagni più simpatici: “Ce ne sono molti, ma se devo fare dei nomi dico Lucas Paquetá e Franck Kessié”.

Sul compagno di reparto più forte con cui ha giocato: “Avendo solo tre presenze in Serie A dico Alessio Romagnoli, ma penso che tutti i centrali del Milan siano fortissimi e proverò a rubare qualcosa da tutti loro”.

Sull’esordio in Serie A: “E’ stata un’emozione unica, era il coronamento di un sogno. E’ stata un’emozione fantastica”.

Sul numero 46: “Sono molto legato a questo numero che l’anno di nascita di mia nonna. E’ un modo per averla sempre con me, questo mi dà grande forza”.

Su ‘San Siro’: “San Siro e il Milan sono per me una passione incredibile che fin dai primi anni della mia vita hanno fatto parte della mia quotidianità, prima da tifoso e ora anche da calciatore”.

Sulla prima da titolare: “Ho avuto di giocare la prima da titolare a Firenze davanti a tanti tifosi. Ero felicissimo della fiducia del mister e anche molto determinato per fare il meglio possibile”.

Sui suoi pregi e difetti: “Il mio pregio principale sia la determinazione e la voglia di migliorarsi sempre. Devo migliorare in tante cose, ma spero di colmare presto questi difetti”.

Sul suo sogno: “Spero di segnare presto il primo gol a San Siro sotto la Curva Sud”.

Sui suoi idoli: “Non ho mai avuto un idolo in particolare, ma da piccolo mi piacevano molto Andriy Shevchenko e Ricardo Kaká”.

Su cosa fa in questi giorni: “Sto cercando di allenarmi al massimo per essere pronto per un’eventuale ripresa. Nel tempo libero mi piace guardare le serie tv e passare del tempo con la mia famiglia e la mia fidanzata”.

Sulla sua musica preferita: “Ascolto diversi generi. I miei artisti preferiti sono Ozuna, Capo Plaza e Ultimo”.

Su Stefano Pioli: “Ho sempre avuto con lui un rapporto sincero e schietto. Devo molto a lui perché mi ha dato fiducia in un momento importante della stagione. Anche quando non giocavo mi ha sempre trattato come un giocatore importante. Devo molto a lui”.

Sul calcio: “E’ sempre stato il mio sport preferito, giocavo sempre con mio cugino a casa. Da lì è nata la mia passione”.

Sul più pazzo dello spogliatoio: “Sicuramente Kessié, è simpaticissimo”.

Sul suo cibo preferito: “Certamente la pizza”.

Su Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: “Sono due fenomeni unici. Se devo scegliere dico Messi”.

Sui tifosi: “Sono unici, ci hanno sempre seguito ovunque. Non posso che ringraziarli”.

Sullo stop del campionato: “Sfortunatamente stiamo attraverso una situazione difficile. Spero che il campionato possa riprendere, ma ci sono persone che hanno studiato che sono preparate e che sicuramente prenderanno la decisione migliore per tutti”.

Sul cambio di ruolo: “E’ stato difficile all’inizio perché non avevo mai fatto il difensore. Ho cercato di migliorare e ora questo ruolo mi piace molto”.

Sulla presenza di Zlatan Ibrahimovic nello spogliatoio: “E’ un vantaggio per tutti, è unico sia a livello di personalità che di esperienza. Ti dà tanto sia in campo che fuori”.

Sul Milan: "Descriverlo con solo tre parole non è facile. Dico storia, passione e responsabilità".