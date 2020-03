Calciomercato Milan – Da Donnarumma a Rebic, chi resta e chi parte

CALCIOMERCATO MILAN – Il telegiornale di ‘Sport Mediaset‘ ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, sottolineando come, in estate, ci saranno degli addii dolorosi per i tifosi del Diavolo.

Sia il portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma (classe 1999) sia l’attaccante Zlatan Ibrahimovic (1981), infatti, hanno uno stipendio che supera di troppo il tetto salariale da 2,5 milioni di euro netti per stagione che l’amministratore delegato Ivan Gazidis vorrebbe adottare per il parco giocatori del Milan.

Donnarumma ed Ibrahimovic, oltretutto, condividono lo stesso agente, Mino Raiola, che non ha buoni rapporti con l’A.D. sudafricano: sono stati vani, finora, i tentativi di Gazidis di discutere del rinnovo del contratto del portiere, il cui accordo con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2021.

Altri due casi spinosi, per il Diavolo, sono il terzino sinistro Theo Hernández e l’attaccante Ante Rebic. Il difensore, che guadagna 1,5 milioni di euro a stagione, ha parecchi club che lo corteggiano ed il Milan, che lo ritiene incedibile, dovrà trovare il modo di blindarlo, magari alzandogli lo stipendio.

Sul croato, invece, c’è la volontà di trattenerlo, anche perché è in prestito biennale, fino al 30 giugno 2021. Ora, però, il Milan dovrà decidere se provare ad anticipare il riscatto dall’Eintracht Francoforte oppure se arrivare a fine prestito con tutti i rischi del caso … Ibrahimovic, intanto, ha lanciato la sua raccolta fondi per la lotta al coronavirus e ha piazzato una maxi-donazione! Clicca qui per tutti i dettagli.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android