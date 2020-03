Coronavirus – Maxi donazione di Ibrahimovic agli ospedali Humanitas

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese del Milan, in un video pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network ‘Instagram‘, ha comunicato di aver aperto una raccolta fondi per i reparti di Terapia Intensiva di tutti gli ospedali ‘Humanitas‘ presenti sul territorio lombardo, cioè Rozzano, Milano, Bergamo, Castellanza (VA), e piemontese, quello di Torino.

Come si può evincere collegandosi all’indirizzo della raccolta fondi di Ibrahimovic, denominata ‘Kick the virus away!‘, il bomber nativo di Malmö ha dato il là alla raccolta fondi devolvendo ben 100mila euro. Gesto molto importante, quello di Ibrahimovic, che anche nel video promozionale ha ribadito di nutrire un forte amore per la nostra nazione. Un ex compagno di squadra di Ibrahimovic al Milan, Antonio Cassano, ha detto la sua sulla pandemia da CoVid_19: clicca qui per le sue parole!

