Coronavirus, Cassano: “Se continuate a uscire, nel 2040 saremo ancora qui”

NEWS SERIE A – Antonio Cassano, classe 1982, ex calciatore del Milan, è intervenuto in diretta sull’account ufficiale del popolare social network ‘Instagram‘ dell’amico Pierluigi Pardo, giornalista sportivo, per dire la sua sulla pandemia da coronavirus.

Cassano, come suo solito, è entrato a gamba tesa … Ecco le sue parole: “Se continuate a uscire, nel 2040 siamo ancora qui. Due settimane fa pensavo che questo virus fosse una cosa superficiale, invece c’è da prendersi paura. State a casa, vedete film e fate figli”.

Sulla diffusione ed il contagio del CoVid_19 in Italia e nel mondo ha detto la sua anche un altro grande ex rossonero, Andriy Shevchenko. Per le importanti dichiarazioni dell’ucraino sul tema, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android