Calciomercato Milan – Caos in società: Ibrahimovic parlerà con Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha evidenziato come, tra i primi appuntamenti di Zlatan Ibrahimovic dopo il suo ritorno in Italia, ci sarà certamente il summit con Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, per capirci un po’ di più in merito il suo futuro professionale.

Licenziato Zvonimir Boban, ed in lista d’uscita anche Paolo Maldini, dirigenti che lo avevano fortemente rivoluto in rossonero, ad Ibrahimovic non resta che il confronto con Gazidis per cercare di capire cosa stia succedendo intorno al Milan e quali prospettive possano esserci per la stagione 2020-2021.

Ibrahimovic è molto legato a Stefano Pioli ma, da professionista navigato, ha sottolineato ‘Tuttosport‘, non andrà di certo a difendere un tecnico prossimo all’esonero, vista l’avanzata, incombente, del tedesco Ralf Rangnick verso la sponda rossonera dei Navigli: lo svedese, però, vuole conoscere il progetto del nuovo Milan, le sue ambizioni ed aspirazioni prima di prendere una decisione sul proprio futuro.

Ibra potrebbe restare in rossonero un’altra stagione, rinnovando il contratto in scadenza a cifre leggermente più alte di quelle percepite attualmente; potrebbe continuare a giocare a calcio in un’altra squadra oppure, ipotesi più remota ma non per questo meno verosimile, alla soglia dei 39 anni potrebbe appendere gli scarpini al chiodo. Nel dicembre scorso furono bravi Boban e Maldini a convincerlo a tornare al Milan: non è detto che Gazidis lo sia altrettanto.

Intanto, all’interno del Milan sembra sempre più prendere piede la linea di un giovane, rampante dirigente. CLICCA QUI PER SCOPRIRE TUTTI I DETTAGLI DELLA VICENDA >>>