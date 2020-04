Calciomercato Milan – Da Ibrahimovic a Romagnoli: Gazidis blinda i big

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, una delle priorità del Milan è il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, ma non c’è solo il portiere nei pensieri di Ivan Gazidis. La strategia di Elliott è chiara: il Milan deve essere in grado di autofinanziarsi con degli ingaggi sostenibili, ma allo stesso tempo c’è l’esigenza di trattenere i migliori giocatori. Tra questi ovviamente Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli.

Ibrahimovic è l’eccezione per eccellenza, l’uomo fuori dagli schemi, quello che a 38 anni suonati (a ottobre saranno 39) si è messo ancora una volta in gioco. C’erano tanti dubbi su di lui, ma alla fine il suo ritorno al Milan è stato molto importante. Il fuoriclasse svedese aveva firmato per una cifra che si aggirava sui tre milioni per sei mesi, e per un eventuale rinnovo si parlava di 4,5 milioni per la stagione intera. L’emergenza coronavirus ha cambiato tutto, e dunque l’offerta va studiata, ma il richiamo per Ibrahimovic di un’ultima stagione da protagonista è troppo forte. La sensazione è che l’accordo sia possibile, ma il Milan dovrà convincerlo nel migliore dei modi.

Oltre a Donnarumma e Ibrahimovic, come detto, c'è anche Alessio Romagnoli. Il capitano ha un contratto in scadenza nel 2022. Il difensore centrale guadagna al momento tre milioni e mezzo a stagione e la volontà del Milan è quella ovviamente di rinnovare: perdere il capitano sarebbe un danno importante, oltre al fatto che il coronavirus ha livellato le capacità finanziarie dei grandi club e quindi non è semplice per nessuno trovare acquirenti da milioni di euro. Tanto lavoro dunque per Ivan Gazidis, che dovrà cercare di portare a casa il massimo risultato. Donnarumma, Ibrahimovic e Romagnoli lo aspettano.