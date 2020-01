Calciomercato Milan – Calhanoglu cerca una nuova sistemazione

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal sito web di ‘Sport Mediaset’, non sarebbero soltanto Jesús Suso e Krzysztof Piatek i calciatori del Milan che rischiano di non finire l’attuale stagione con indosso la maglia rossonera.

Cercherebbe, infatti, una nuova sistemazione anche Hakan Calhanoglu, fantasista turco classe 1994, il cui agente è al lavoro per trovargli una nuova squadra. È stato proposto all’Arsenal che, però, è apparso piuttosto freddo dinanzi al nome del numero 10 del Milan.

Alla chiusura del calciomercato di gennaio, però, mancano ancora dieci giorni e tutto può succedere. Di certo, non andrà via Theo Hernández. Il terzino goleador del Milan può vantare, finora, una singolare e significativa statistica da record: per i dettagli, continua a leggere >>>

