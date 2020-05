Calciomercato Milan – Bologna e Hammarby chiamano Ibrahimovic, ma …

CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, la storia di Zlatan Ibrahimovic con il Milan è già ricca di gol (60 in 95 partite) e di successi, soprattutto nel suo primo biennio in rossonero, dal 2010 al 2012, con uno Scudetto, una Supercoppa Italiana ed un titolo di capocannoniere della Serie A nel suo palmarès.

Ecco perché, per la ‘rosea‘, a fine stagione le strade di Ibra e del Milan potrebbero separarsi senza rancore. Il Bologna dell’amico Sinisa Mihajlovic e l’Hammarby, club svedese di cui è socio, lo chiamano, ma l’amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, Ivan Gazidis, lo incontrerà per discutere del rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione.

Ibrahimovic, ad un amico, ha confessato che il suo rapporto con il Diavolo proseguirà non sarà per una questione di soldi, bensì di progetto tecnico del nuovo Milan ed al ruolo che in società hanno in mente per la sua figura. Le somme, ad ogni modo, si tireranno più avanti.