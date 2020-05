Calciomercato Milan – Maximiano, ultimatum Sporting Lisbona: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Nelle scorse settimane il Milan si è interessato a Luis Maximiano, portiere dello Sporting Lisbona. Il classe 1999 è stato preso in considerazione come possibile sostituto di Gianluigi Donnarumma, che ha il contratto in scadenza con i rossoneri nel 2021. A dispetto di quanto si diceva qualche settimana fa, adesso i rinnovo di ‘Gigio’ non sembra poi così lontano, motivo per cui l’interesse per Maximiano si è leggermente spento.

Secondo quanto riferito dal quotidiano portoghese ‘A Bola’, lo Sporting Lisbona vorrebbe dare un ultimatum al Milan per l’acquisto del portiere portoghese, valutato 20 milioni di euro.

