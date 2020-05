Calciomercato Milan – Arriva Rangnick: Ibrahimovic può restare, ma …

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘ sarà Ralf Rangnick, nella stagione 2020-2021, a ricoprire il duplice ruolo di allenatore e direttore tecnico del Milan. Da parte del tedesco non c’è alcuna preclusione alla permanenza di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Lo svedese, classe 1981, in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi, per Rangnick può restare, ma dovrà anche essere consapevole di poter lasciare spazio, in campo, ad attaccanti più giovani, che dovranno crescere. ECCO I DUE NOMI SEGNATI IN ROSSO SUL TACCUINO DI RANGNICK >>>

