Calciomercato Milan – Rangnick vuole Jovic; Raiola propone Boadu

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘ dopo aver capito che il campionato di Serie A 2019-2020 ripartirà e, pertanto, potendo contare su tutto l’introito previsto dai diritti televisivi, il Milan ha deciso di concedere a Ralf Rangnick i 100 milioni di euro per il mercato estivo promessi tempo fa al manager tedesco.

La prossima settimana, dunque, Rangnick potrebbe volare a Londra, e, negli uffici di Gordon Singer, figlio di Paul, nella filiale inglese del fondo Elliott Management Corporation, apporre la propria firma su un contratto triennale, fino al 30 giugno 2023, da 6 milioni di euro netti a stagione per ricoprire il doppio ruolo di allenatore e direttore tecnico.

Rangnick, che in un primo momento aveva chiesto 18 collaboratori, ora sembra sia sceso a più miti pretese e che si sia deciso a dare spazio a risorse già presenti all’interno del Milan: Geoffrey Moncada e Hendrik Almstadt, quindi, dovrebbero prendere sempre più potere e spazio in dirigenza.

Con Paolo Maldini più fuori che dentro il Milan, sarebbero figure come Franco Baresi e Daniele Massaro a divenire punti di riferimento costanti a Milanello. Nessuna preclusione di Rangnick verso Zlatan Ibrahimovic, che può restare, ma anche essere consapevole come possa lasciare spazio, in campo, ad attaccanti più giovani, che dovranno crescere.

Il primo nome sulla lista di Rangnick è quello di Luka Jovic, classe 1997, il quale, però, qualora non dovesse fornire garanzie, dopo una stagione da riserva al Real Madrid e il recente infortunio, potrebbe essere lasciato stare in favore di Myron Boadu, classe 2001, olandese dell’AZ Alkmaar proposto dal suo agente Mino Raiola ai rossoneri. UN ALTRO ASSISTITO DI RAIOLA STA, INVECE, PER LASCIARE IL MILAN >>>