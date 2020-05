Calciomercato Milan – Bonaventura, futuro alla Roma: le cifre del contratto

CALCIOMERCATO MILAN – Come noto, Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, centrocampista originario di San Severino Marche, lascerà il Milan in estate dopo sei stagioni di onorata militanza rossonera. Il numero 5, infatti, non rinnoverà il proprio contratto con il club di Via Aldo Rossi ed andrà via a parametro zero.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, Bonaventura ha detto sì alla Roma, preferendo un trasferimento in giallorosso rispetto ad altre soluzioni, tra cui l’Atalanta, club in era cresciuto calcisticamente, ed il Torino, che pure aveva fatto passi importanti per Bonaventura con l’agente Mino Raiola.

Bonaventura dovrebbe firmare, con i giallorossi, un contratto biennale, fino al 30 giugno 2022, con un’opzione sulla terza stagione. L’ingaggio sarà lo stesso attualmente percepito in rossonero, 2 milioni di euro netti a stagione. SCADENZE DI CONTRATTO, QUESTE LE ALTRE SITUAZIONI IN CASA MILAN >>>