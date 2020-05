Calciomercato Roma – Doppio colpo targato Raiola: i dettagli | News

CALCIOMERCATO ROMA – La Roma, alle prese con un buco di bilancio piuttosto grande ed una cessione societaria saltata proprio sul filo di lana, dovrà, in estate, vendere qualche suo elemento ma cercare, al contempo, di mantenere una rosa competitiva per l’allenatore portoghese Paulo Fonseca.

Per far sì che ciò possa accadere, i giallorossi hanno chiesto aiuto a Mino Raiola, noto procuratore sportivo, con il quale il club capitolino sta per mettere a segno un doppio colpo di mercato in entrata all’insegna del ‘low cost‘. Il primo risponde al nome di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, il quale, dopo sei anni di Milan, si legherà con un contratto biennale (con opzione sul terzo anno) ai giallorossi.

Bonaventura, che percepirà 2 milioni di euro a stagione, non sarà però l’unico acquisto della nuova Roma che arriverà con l’ausilio di Raiola. L’Everton, infatti, ha aperto alla cessione in prestito, senza necessariamente inserire nell’accordo l’obbligo di riscatto, dell’attaccante Moise Kean, classe 2000, altro assistito di Raiola che si prepara a rientrare in Italia dopo i primi passi nel calcio del nostro Paese mossi nella Juventus.

Kean può giungere nella Capitale con la cessione dell’esterno turco Cengiz Ünder ai ‘Toffees‘ di Carlo Ancelotti. Raiola, dunque, sempre sugli scudi. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>