Calciomercato Milan – Bia: “Haaland? Non mi sembra così straordinario”

CALCIOMERCATO MILAN – Giovanni Bia, ex difensore in Serie A ed oggi agente sportivo, ha parlato di Erling Braut Haaland, classe 2000, attaccante norvegese del RB Salisburgo, autore di 28 gol e 7 assist in 22 gare tra campionato, Champions League e coppa nazionale, accostato anche a Juventus e Milan.

Queste le dichiarazioni di Bia ai microfoni di ‘Radio Sportiva‘: “Haaland? Non mi sembra un giocatore così straordinario. Ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori perché ha segnato qualche gol in giovane età, ma non mi sembra un profilo capace di fare la differenza”. Per il Diavolo, però, la prima scelta resta sempre Zlatan Ibrahimovic: per le ultime, continua a leggere >>>

