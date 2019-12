Calciomercato Milan – Haaland, il Diavolo gioca con la clausola

CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Erling Braut Haaland, classe 2000, bomber norvegese del RB Salisburgo, autore di 28 gol e 7 assist in 22 gare disputate fin qui in stagione con la squadra austriaca. Haaland è la rivelazione di quest’edizione della Champions League con 8 reti.

Il calciatore, sotto contratto con il RB Salisburgo fino al 30 giugno 2023, può, per effetto di una clausola prevista nel suo accordo con il club di proprietà della Red Bull, andare via, nel corso della sessione invernale di calciomercato, per 30 milioni di euro, commissioni comprese. Mino Raiola, suo agente, ha già intavolato discorsi di mercato con tanti club in Italia ed in Europa.

Nel Vecchio Continente, infatti, Haaland piace a RB Lipsia, Borussia Dortmund (Bundesliga), ma anche a Manchester United (Premier League), Nizza (Ligue 1) e Juventus, nel nostro campionato. Per il ‘CorSport‘, però, bisognerà fare attenzione al Milan, che, nel prossimo mese di gennaio, prima che il valore del giocatore, scaduto l’effetto-clausola, si impenni fino a 70-80 milioni di euro, vorrebbe piazzare il colpo sul poderoso centravanti norvegese.

Non ci sarebbero problemi per il costo del cartellino di Haaland, i cui parametri rientrano tra le linee guida dettate dal fondo Elliott Management Corporation e, addirittura, l’ingaggio proposto da Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, al giocatore scandinavo sarebbe da top player: 5,5 milioni di euro netti l’anno per cinque anni, quasi il doppio di quanto offertogli, per esempio, dalla Juventus, ferma a 3 milioni a stagione.

Nel Milan, oltretutto, Haaland potrebbe giocare titolare fisso, al contrario di come potrebbe avvenire altrove. E questa prospettiva alletta molto il ragazzo, ancora molto giovane e tutto da formare. La rivale più insidiosa, per il Diavolo, è il Manchester United, che può sfruttare il ‘gancio’ di Ole Gunnar Solskjaer, norvegese come Haaland, per intavolare una trattativa ora con il RB Salisburgo e concluderla a giugno a cifre maggiorate. Ecco come il tecnico dei ‘Red Devils‘, nelle ultime ore, si è esposto su Haaland: continua a leggere >>>

