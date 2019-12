Manchester United, Solskjaer: “Haaland mi piace, cerchiamo giocatori bravi”

CALCIOMERCATO MILAN – Ole Gunnar Solskjaer, manager norvegese del Manchester United, ha confermato l’interesse dei ‘Red Devils‘ per Erling Braut Haaland, seguito anche dal Milan.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Solskjaer ai microfoni di ‘Viasport‘: “Haaland mi piace e noi cerchiamo sempre giocatori bravi. È cresciuto molto e adesso deve continuare il suo percorso dove meglio crede. Non ho bisogno di parlarne tanto, noi come club cerchiamo sempre calciatori per migliorare l’organico. Vedremo come andrà a finire”, le parole del tecnico dei ‘Red Devils‘.

Il bomber scandinavo del RB Salisburgo, già autore di 28 reti e 7 assist in 22 presenze stagionali finora, piace molto in Italia anche a Juventus e Napoli. I rossoneri, per la difesa, stringono i tempi per arrivare a Jean-Clair Todibo: per scoprire le condizioni imposte dal Barcellona, suo club d’appartenenza, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android