Calciomercato Milan – Haaland si allontana: ecco il motivo

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan sta cercando un’alternativa a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ancora deve dare una risposta al club rossonero, e dunque Maldini e Boban iniziano a studiare un piano B.

Nei giorni si è parlato di Erling Braut Haaland, ma il suo arrivo è molto complicato, considerando che ci sono tante squadre interessate a lui e che soprattutto il Milan non può permettersi in questo momento di spendere grandi cifre. Il nome caldo dunque potrebbe essere quello di Luka Jovic del Real Madrid. Intanto grossa novità per un ex leggenda rossonera, continua a leggere >>>

