Calciomercato – Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton

CALCIOMERCATO – E’ ufficiale. Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton. Il club inglese, infatti, attraverso il proprio account ufficiale Twitter, ha ufficializzato il ritorno in Premier League dell’allenatore dopo l’esperienza (vittoriosa) con il Chelsea.

In pochi giorni dunque è cambiato tutto per l’ex Milan, che passa dal San Paolo al Goodison Park. Ancelotti sarà sugli spalti per assistere alla gara di quest’oggi contro l’Arsenal, in programma alle 13:30. Ecco il video dell’annuncio.

