Calciomercato Milan – Attacco: osservato anche David del Gent

CALCIOMERCATO MILAN – Non solo l’olandese Myron Boadu dell’AZ Alkmaar per il post-Zlatan Ibrahimovic in casa Milan. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, infatti, i rossoneri continuano a tenere sotto stretta osservazione per l’immediato futuro anche Jonathan David.

David, classe 2000, attaccante canadese (benché nato a Brooklyn, negli Stati Uniti d’America) è in forza ai belgi del Gent ed autore in stagione di 23 gol e 10 assist in 40 gare tra campionato e coppe: il giovane calciatore piace anche all’Inter. ECCO INVECE IL PIANO ROSSONERO PER IL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>