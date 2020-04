Calciomercato Milan – Anche l’Inter su David: ecco quanto costa

CALCIOMERCATO MILAN – Sono molti i nomi sondati dal Milan per l’attacco visto il probabile addio di Zlatan Ibrahimovic a fine stagione. Tra questi c’è quello di Jonathan David, attaccante classe 2000 del Gent. Prima che il campionato fosse costretto allo stop causa coronavirus, il canadese aveva segnato 18 gol in 27 presenze, con ben 8 assist all’attivo. Numeri decisamente interessanti per un calciatore così giovane.

Attenzione però all’Inter che, secondo quanto riferisce ‘Mundo Deportivo’, ha messo in cima alla lista David per il post-Lautaro Martinez, sempre più in orbita Barcellona. Il prezzo del cartellino non è affatto basso (il Gent lo valuterebbe 25 milioni di euro), ma vista della situazione attuale potrebbe scendere anche a 15 milioni. Intanto spunta un altro giovane nome per il Milan, continua a leggere >>>